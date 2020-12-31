Vali Karadeniz'den 112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Karadeniz çalışanlarının yeni yıllarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Yunusemre ilçesindeki 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutlayarak merkezdeki çalışmalar hakkında çalışanlardan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Ali Dedeler'den bilgi aldı. 112 çalışanlarından birinin daha önce çok yoğun bir şekilde Covid-19 çağrısı aldıklarını ancak artık bu sayının giderek azalmaya başladığını söylemesi Vali Karadeniz'i de memnun ederken çalışanlar bugün özellikle trafik kazası çağrısının çok fazla olduğunu dile getirdi. Vali Karadeniz çalışanların yeni yıllarını kutlarken çalışmalarında da kolaylıklar diledi.

Vali Karadeniz'e ziyaretinde Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, vali yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Ali Dedeler de eşlik etti.

Vali Karadeniz ziyaretinin ardından jandarma ve emniyet ekiplerini de ziyaret ederek denetim yapan ekiplerin yeni yıllarını kutlayacak.