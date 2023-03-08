Vali Karadeniz'den Kula'daki STK'lara teşekkür ziyareti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kula'dan büyük bir özveriyle yardım kampanyasına destek olan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip, Kula Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısına katıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

İlçe ziyaretleri dahilinde Kula'ya gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula'daki programına Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaretle başladı. Beraberindeki heyet ile birlikte birlik başkanı Harun Uysal ve yönetimini ziyaret eden Vali Karadeniz, yardım kampanyası çerçevesinde yaklaşık 70 ton süt toplayıp nakit paraya çeviren ve ihtiyaç durumunda kullanıma açılarak depremzede vatandaşlara hizmet olarak kullanan Süt Birliği'ne özverili çalışmaları için teşekkür etti. Gıda kolisi, soba, hijyen ürünleri ve kıyafet desteğinin yanı sıra maddi olarak da büyük destek sağlayan Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret eden Vali Karadeniz, oda başkanı Aytekin Şadan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem toplayan bölgeye gönderen Kula Ziraat Odası'nı da ziyaret ederek Başkan Nuri Topal ve yönetimine teşekkür eden Vali Karadeniz, Kula Halk Eğitim Merkezi'ni de ziyaret ederek gönüllü kadınlar tarafından üretilen uyku tulumu ve battaniye çalışmaları ile ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin İzci'den bilgi aldı. İlçedeki temaslarına 2002 yılında şehit düşen Mehmet Sancar'ın 85 yaşındaki babası Ali Sancar'ı ziyaretiyle sürdüren Vali Karadeniz, Sancar ailesinin istek ve sorunlarını dinledi. Daha sonra Kula Gençlik Kampı'nda ağırlanan depremzede vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçları ve isteklerini dinleyen Vali Karadeniz, Kula Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısına katılmasının ardından Kula'dan ayrıldı.

Vali Karadeniz'in Kula'daki programlarına Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Tarım ve Orman Manisa İl Müdürü Metin Öztürk, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, Ticaret İl Müdürü Muharrem Özer, Aile ve Sosyal Hizmetleri Manisa İl Müdür vekili Feridun Gülgeç, İl Müftü vekili Ömer Kayhan, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Tarım ve Orman Kula İlçe Müdürü Bilgin Sarısu, daire amirleri ve kurum müdürleri eşlik etti.