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Vali Karadeniz'den Sardes antik kentinde inceleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Artemis Tapınağı ile Sardes antik kentinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Vali Karadeniz'e Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Salihli Kaymakam V. Ali Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak eşlik etti.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak'ın Sardes antik kenti ve Artemis Tapınağı'nın tarihi önemi ve Manisa turizmine katkısı hakkında bilgi verdiği incelemede Vali Karadeniz, “İlimiz tarım ve sanayisi ile önemli bir merkez. Manisa aynı zamanda tarihte birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir şehir. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılması için gerekli hassasiyeti gösterecek bu yöndeki çalışmalara hız vereceğiz." dedi.

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