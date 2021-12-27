Vali Karadeniz'e anlamlı hediye

Aile ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç beraberinde şehit yakınları ve gazi hizmetleri personeli Mevlüt Yeray ve Merve Akgün ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gülgeç, şehitlerin destansı fedakarlıklarını ölümsüz kılmak, milli değerleri gelecek nesillere taşıyabilmek adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları” adlı kitabı Vali Yaşar Karadeniz'e takdim etti.

Şanlı bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Vali Karadeniz, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.