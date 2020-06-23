Vali Karadeniz'e hem ziyaret hem bilgilendirme

Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliğine atanarak dün görevine başlayan Vali Yaşar Karadeniz, kendisine ‘Hayırlı olsun' ziyaretine gelen misafirlerini ağırladı. Vali Karadeniz bir yandan misafirlerini ağırlarken bir yandan da Manisa'yı tanımaya başladı.

Dün görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Vali Karadeniz bir yandan misafirlerin ağırlarken bir yandan da Manisa'ya dair bilgiler ediniyor.

Kaymakamlardan ziyaret

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlar ziyarette görev yaptıkları ilçelerle ilgili Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Vali Karadeniz de kaymakamlara ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Tugay Komutanı Kalkan'dan ziyaret

1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan da Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Tugay Komutanı Kalkan'a teşekkür etti.

İl müdürlerinden ziyaret

İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan isimler arasında yer aldı. Vali Karadeniz, görev yaptıkları kurumlarla ilgili bilgi veren il müdürlerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.