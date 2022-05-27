Vali Karadeniz'e Kırkağaç Kavunu Çekirdeğinden yapılan ‘Sübiye' ikram edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Vali Yaşar Karadeniz'e Kırkağaç Kavunu çekirdeğinden yapılan Sübiye içeceği ikram edildi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım, Sübiye Ustası İsmail Vardaroğlu, Lokantacılar Odası Başkan Yardımcısı Şafak Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat'tan oluşan heyet "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Coğrafi İşaretli Kırkağaç Kavununun çekirdeğinden Sübiye

Ziyarette, Vali Karadeniz'e Türkiye'de kavunun; kalite, lezzet ve nefaset açısından en önemli üretim merkezi olan Kırkağaç ilçesinde yetişen ve iki ayrı çeşidiyle coğrafi işareti bulunan Kırkağaç Kavununun çekirdeğinden yapılan Sübiye içeceği ikram edildi.

“Türk Mutfağı Dünyanın en zengin mutfaklarından”

Türk mutfağının önemli bir lezzeti olan Sübiye içeceğinin Kırkağaç kavunu çekirdeği ile yapıldığında ayrı bir lezzet haline geldiğini söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, Türk mutfağının Dünyanın lezzet ve yemek çeşitliği yönünden zengin mutfaklarının başında geldiğini de ifade ederek, “Yapmamız gereken şey çeşitliliği ve lezzeti farklı sunumlarla daha cazip hale getirmek ve iyi bir şekilde tanıtmak olmalıdır. Birçok yemek çeşidimiz ve gıda ürünümüz Dünya tarafından biliniyor ve Türkçe isimleri ile başka dillere yerleşmiş durumda. Biz bunların tanıtımı ve sunumu noktasında güzel çalışmalar yapabilirsek Türk mutfağımızın daha cazip hale geleceğini ve daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum” dedi.

Ziyaret, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verilmesi ve Sübiye Ustası İsmail Vardaroğlu tarafından Vali Yaşar Karadeniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve beraberindeki heyete Sübiye içeceğinin ikram edilmesiyle sona erdi.