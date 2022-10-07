Vali Karadeniz'e Turgutluspor forması hediye ettiler

Lig ekiplerinden Turgutluspor Başkanı Bülent Daşkan ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek forma hediye etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Turgutluspor Başkanı Bülent Daşkan'a, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Gökdere ve Kadir Şakar da eşlik etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, kulübün ve takımın genel durumu hakkında Vali Karadeniz'e bilgi sundu. Ziyaret sonunda Başkan Daşkan, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e Manisa plaka numarasının ve isminin yazılı olduğu Turgutluspor formasını hediye ederken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise Kulüp Başkanı Daşkan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.