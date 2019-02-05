Vali Yardımcısı Sandıkçı 73'üncü kan bağışında bulundu

kan bağışında bulundu. Sandıkcı'nın ayrıca kayda girmeyen yaklaşık 20 kan bağışının daha bulunduğu öğrenildi.

Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulunan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı, sağlıklı olduğu sürece kan bağlamaya devam edeceğini belirterek, sağlıklı ve duyarlı olan herkesi kan bağışlamaya davet etti. Sandıkcı, “Sağlıklı zamanımızda kan bağışlamaz isek ihtiyaç duyduğumuz zaman da kan almaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde ihtiyaç duyulan kanın bir kısmı dışarıdan ithal edilmektedir. Bu da bizim ülkemiz gibi genç nüfusa sahip bir ülke için kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle bütün insanlarımızı hem sağlıklı olmak hem de insan hayatı kurtarmak için kan vermeye davet ediyorum” dedi.

Kan bağışının önemine değinen Türk Kızılayı Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal da kan bağışçılarının kan vererek hem sağlık kazandıklarını hem de hayat kurtardıklarını belirterek, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı'ya teşekkür etti.

Sandıkcı, kan bağışları nedeniyle bronz, gümüş, altın madalya, özel berat ve plaketler ile ödüllendirildi.