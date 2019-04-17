Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yıldırım'dan veda

Manisa'da basın camiasının sevilen isimlerinden olan Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, emekliye ayrıldı. Yıldırım, emekliliğiyle ilgili yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Köprübaşı ve Gördes'in köylerinde yetişen 3 çocuklu anne babanın Salihli'de doğup büyüyen en küçük çocuğuyum. İlk kez lisede kros yarışmasına katılmak için Manisa'ya geldim ama şehri tanıyamadan Salihli'ye döndük. 1979'da üniversite sınavı nedeniyle Manisa'ya tekrar geldim. Sınava katılacağım Ali Rıza Çevik İlkokuluna giderken önünden geçtiğim Valilik binamıza hayran hayran baktım. Bir gün burada çalışacağım aklımın ucundan bile geçmemişti. O zaman hayal edemesem de Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlara pek çok fırsatı sunduğunu yaşayarak gördüm. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmanın gururuyla hayata adım attım. Ankara ve İzmir'de 2,5 yıl gazetecilik yaptım. 32 yıl 6 ay 15 gün süren kamu görevime 1986'da İzmir Defterdarlığında başladım. 1988'de görevlendirildiğim İzmir Valiliği Basın Bürosunda 10 yıldan fazla çalıştım. Manisa Valiliğine atanma talebimin uygun görülmesiyle 17 Temmuz 1998'de Manisa'nın evladı olarak güzel şehrimizde göreve başladım. Dönemin Valisi Sayın Muzaffer Ecemiş tarafından 8 Ocak 2001'de Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili olarak görevlendirildim. Aynı yıl İçişleri Bakanlığının açtığı ilk görevde yükselme sınavında başarılı olarak, diğer arkadaşlarımla beraber müdürlük görevimize asaleten atandık. Müdürlük görevimi 18 yıl, 3 ay, 7 gün sürdürdüm. İzmir ve Manisa'da birlikte görev yaptığım çok değerli 13 valimin birbirinden ayrı özellikleriyle farklı tecrübeler edindim. Özel sektörde ve kamuda geçen 35 yıllık hizmetimin ardından 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle kendi isteğimle emekli oldum. Görev sürem boyunca siz değerli basın mensuplarıyla hep birlikte olduk. Uyum içinde çalışırken kamu hizmetinde olduğumuzu unutmadık. Acıları ve güzellikleri paylaştık. Çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklar edinirken, unutulmaz anılar biriktirdik. Bilerek ve isteyerek kimseyi kırmadım. Kırdıysam da kendilerinden özür diliyorum. Varsa hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Allah'a ısmarladık"