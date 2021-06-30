Vatandaş mağdur olmasın diye içme suyu hattı 1 günde yenilendi

Caddede ayrıca, yağmur suyu hattı döşeme çalışması da yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzak yakın demeksizin hizmet ve yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Köprübaşı merkez Namık Kemal Mahallesi Evren Caddesinde eski içme suyu hattı sağlıklı hale getirildi. Vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için akşam saatlerine kadar çalışan ekipler hat döşeme işini 1 günden daha kısa bir sürede tamamladı. Yapılan çalışma takdir cadde esnafının takdirini topladı. Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Enver Çetin de çalışmayı yerinde takip etti.

“Cengiz Başkana ve ekibine teşekkür ediyoruz”

Mahalle Muhtarı Seyfettin Kabadayı, “Evren Caddemizdeki eski içme suyu hattı 1 günden daha kısa sürede yenilendi. Esnaf çalışmadan çok memnun. Cengiz Başkana ve ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. Büyükşehir ve MASKİ‘yi aradığımızda anında ulaşıyoruz. Ekipler de çok duyarlı. Biz, hizmetlerden memnunuz” dedi.

Cadde esnafı çalışmadan memnun

Cadde esnaflarından Mustafa Dinç, “Yapılan çalışmalardan son derece memnunuz. Yağışlı havalarda taşkınlar oluyordu. Şu anda yapılan çalışmalar çok iyi. Altyapımız komple yenileniyor. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz” derken Recep Şahin, “İçme suyu hattımız sık sık arızaya yapmaya başlamıştı. Büyükşehir ve MASKİ'den Allah razı olsun. Yağmur suyu hattımız da yenilendi. Hizmetlerden memnunuz. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Yusuf Akyol, “Çalışmalar çok güzel. Beğeniyoruz. Yağmur yağdığında yollar taşıyordu. Dükkanlarımıza su giriyordu. Ayda 2-3 kez borular patlıyordu. Sularımız kesiliyordu. Ama inşallah bundan sonra böyle bir sorun yaşamayacağız” diye konuşurken Mürsel Dündar da şunları söyledi: “Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. İçme suyu hattımız çok sık patlıyordu. Dükkanlarımızın önü sürekli kazılıyordu. Yapılması gereken bir şeydi. Cengiz Ergün bunu yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Ekipler gerçekten çok hızlı çalışıyor. Gece gündüz demeden mücadele ediyorlar”