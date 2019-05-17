Vatandaşlar hastalıklar hakkında bilgilendirildi

Stantta ayrıca 'Sigarayı sen de bırak' kampanyasına da vatandaşlar ilgi gördü.

Gün boyunca, ebe Esin Özcan ve hemşire Zahide Türkol tarafından vatandaşlara erken tanı ile önlenebilen hastalıklar, sigarayı bırakma önerileri, otizm hastalıları hakkında broşürler ve bez çantalar dağıtıldı.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, "15 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında 'Sigarayı sen de bırak' kampanyası çerçevesinde vatandaşlarımızın sigarayı bırakmalarını önermekteyiz. Sigara bir çok hastalıkların sebebidir. Sigaranın içerisinde çok sayıda zararlı maddeler bulunmaktadır. Buradan çağrı yapmaktayım. Geliniz siz de geç olmadan sigarayı bırakın. Bizler müracaat ettiğinizde yardımcı olacağız. Standımızda ayrıca görevli arkadaşlarımız tarafından hipertansiyon, astım, çölyak ile beslenme, sağlıklı beslenme, otizm hastalığının belirtileri ile ilgili çantalar dağıtıldı." dedi.