Vatandaşlar sorunlarını bizzat Başkan Akın'a anlattı

Her hafta çarşamba günleri makamında vatandaşları ağırlayan Başkan Akın, birim müdürleri ile birlikte vatandaşların dilek, istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların yapılmasının talimatlarını verdi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Turgutlu halkının talep, istek ve şikayetleri doğrultusunda çözüm üreten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ‘Turgutlu'yu birlikte yönetme' sözünün doğrultusunda Turgutlu Belediyesi Halk Günü'nde vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Kentte yaşayan her vatandaşın kente dair fikirlerine önem veren Başkan Akın, bu doğrultuda geleneksel hale getirdiği halk günlerinde her hafta çarşamba günlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Sorunların çözümü için talimatlar veren Başkan Akın, “Bugünde birim müdürlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızı dinledik, istek ve şikayetlerini not aldık. Gerekli çalışmaları birim müdürü arkadaşlarımız yapmaya başlayacak bende sorunların çözümü konusunda konuların takipçisi olacağım. Bizler her şeyin en iyisine layık vatandaşlarımız için gece demeden gündüz demeden çalışacağız. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Halk Gününe gelen vatandaşlardan böyle bir uygulamanın olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken Belediye Başkanı Çetin Akın'a bire bir kendilerini dinleme fırsatı verdiği içinde teşekkür etti.