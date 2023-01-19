Vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerini çökme tehlikesine karşı tahliye eden vatandaşlar bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaatın temel çalışmasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle evlerini terk eden vatandaşların endişeli bekleyişleri devam ediyor. 4 evde yaşayan 14 vatandaşın tahliyesiyle başlayan süreçte vatandaşlar yetkilileri çözüm bulunması için göreve çağırdı. Belediye Başkanı Çetin Akın, İmar ve Fen İşleri ekipleri bölgede tekrar inceleme yaparken, evlerde oturan vatandaşlar ise yetkilerden bir an önce çözüm beklediklerini belirttiler.

Bölge yaşayan Tahsin Aydın, “Buraya inşaat yapmak için izin almışlar, kepçeci kazmış kazmış evin dibine kadar dayanmış, sonrada toprak çökmüş. Şimdi bu evler tehlikede, akşamdan beri bekliyoruz, gelen bakıp gidiyor, şu ana kadar bir icraat yok. Evler çöksün diye mi bekliyorlar anlamadık. Yetkililerden ricamız bir an evvel çok ivedi olarak buranın çaresini bulmak lazım” dedi.

Büyük bir gürültüyle beraber evlerinden kaçtıkları söyleyen mahalle sakinleri evsiz kaldıklarını belirterek çözüm bulunmasını istedi.