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Vefa Sosyal Destek Grubundan pasta sürprizi

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle pasta almaya gidemeyen Aslı Varol’un 17’nci doğum günü pastası Şehzadeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubundan geldi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle pasta almaya gidemeyen Aslı Varol'un 17'nci doğum günü pastası Şehzadeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubundan geldi. Genç kız pastayı karşısında görünce sevinç gözyaşları döktü.


Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle doğum günü pastası almaya gidemeyen Aslı Varol'un ailesinin Şehzadeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak pasta talebinde bulunması üzerine, görevli personel pasta temin ederek Aslı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan Aslı, gözyaşlarına hakim olamadı.

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