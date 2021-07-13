Vefat eden kayınpederinin evinde kenevir yetiştirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişinin vefat eden kayınpederinin boş evinde kenevir yetiştirdiği istihbaratı üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Damat M.Ç. ve eşi L.Ç.'nin Balıkesir'de ikamet ettiği bilgisi üzerine yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ballı Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından boş bir evde kenevir yetiştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipleri yaptığı çalışmaların sonrasında vefat eden İ.B.'nin boş evinde damadı M.Ç. ve kızı L.Ç.'nin kenevir ektiği belirlendi. Çilingirle kapıyı açarak eve giren ekipler tarafından 166 kök kenevir bitkisi ve 18 gram kenevir tohumu bulundu. Kenevir ve tohumlara el konulurken damat M.Ç. ile eşi L.Ç.'nin Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşadıkları tespit edildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.