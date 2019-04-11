Vefat eden sağlık teknisyenleri lokma hayrıyla anıldı

Sendika tarafından Ahmetli Devlet Hastanesi bahçesinde lokma hayrı yaparak daha önce vefat eden Ahmetli Türk Sağlık Sen İlçe Başkanı Seyfettin Çelik ve Sağlık Sen İlçe Temsilcisi Yusuf Aygün'ü andı.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, sendikanın yönetim kurulu üyeleri Aydın Akagündüz, Yiğit Yavuz ve Mustafa Elmas, 11 Nisan Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenleri günü dolayısıyla önce Turgutlu ardından da Ahmetli ilçesini ziyaret etti. Sendika yönetimi tarafından Ahmetli Devlet Hastanesi bahçesinde daha önce vefat eden Ahmetli Türk Sağlık Sen İlçe Başkanı Seyfettin Çelik ve Sağlık Sen İlçe Temsilcisi Yusuf Aygün döktürülen lokma hayrıyla anıldı. Törende merhum Seyfettin Çelik'in eşi olan ve Türk Sağlık Sen Ahmetli İlçe Başkanı Emine Çelik de yer aldı.