Vektörle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı

kez toplandı. Kurulda alınacak karar doğrultusunda, Manisa'da vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi, daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturulması sağlanarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vektörle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2. kez toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce başkanlığında toplanan kurula; Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, MASKİ Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Emine Tüysüz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden İl Müdür Yardımcısı Melih Melik Kara, İl Sağlık Müdürlüğünden Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Başkan Yardımcısı Mustafa Elmas, İl Tarım Müdürlüğünden Hayvan Sağlığı Yet. ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden Hidayet Kıykaç, Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bayram Akkaya ve Park Bahçeler Müdürlüğünden Yusuf Nasir Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden Çevre Birim Yöneticisi Erkan Yıldırım ve Selçuk Öztürk, Devlet Su İşleri Müdürlüğünden Fikret Büyükbatur ve Sibel Anbarlı, Gediz Sulama Birliğinden Birlik Başkanı Levent Cankılıç, Birlik Müdürü Rahşan Nazlıoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Süha Kenan Arserim katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Halk sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığı açısından vektörle mücadele konusunu önem arz etmekte, bu hususta iştirakçi kurumlar ile iş birliği yaparak daha etkin ve daha az kimyasal kullanımına yönelerek kültürel ve fiziksel mücadele konusunda önemli kararlar almayı amaçlıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesinden hocamızın bilimsel görüşleri ve çalışmaları vektörler ile mücadele konusunda bize ışık tutacaktır. Bu kurulda alınacak kararlar doğrultusunda Manisa ilimizde vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi, daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturulması sağlanarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor” dedi. Kurul toplantısında alınan kararlar nezdinde tüm iştirakçi kurumlar görev ve yetkileri doğrultusunda vektörler ile mücadeleye katkı sağlayacaklar.