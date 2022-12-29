Veliler kan vererek çocuklarına örnek oldu

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından imzalanan 'Manisa kanım sana feda' adlı protokol tüm hızıyla devam ederken Sarıgöl'de 4 Eylül ve Mimar Sinan İlkokullarında öğrenci velilerinden kan bağışı alımlarına başlandı.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu bahçesinde Kızılay kan bağışı mobil aracıyla kan alımlarına başladı. Öğrenciler anne-babalarına ve akrabalarına kan bağışı için çağrıda bulundu. Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu ve Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine kan bağışının önemi kavratılırken kan bağışına iki bağışçı getiren öğrencilere de Kızılay tarafından madalya verildi.

"Kampanya ilgi gördü"

Sarıgöl Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Okullarda kan bağışı çalışmaları için üzüm sezonunun bitimine bekledik. Okul aile birliklerinin ve öğretmen arkadaşlarımızın da destekleriyle okullarımızda kan bağışına başladık. Öğrencilerimiz küçük yaşlarda kan bağışının önemini kavradı. Kan bağışı için iki kişiyi getiren öğrencilerimize Kızılay madalyası verdik. İlgiden dolayı kan bağışçılarımızı kutlarım." dedi.