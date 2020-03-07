Velileriyle birlikte satranç öğreniyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çocuğumu seviyorum, anaokuluna gönderiyorum' projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine açılan satranç kursuna öğrenci velileri de katılarak, çocuklarıyla birlikte satranç oynamasını öğreniyorlar. Satrançla birlikte çocuklar tablet, bilgisayar ve sanal ortamlardan uzaklaşarak aileleriyle birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP 2023) kapsamında 'Çocuğumu seviyorum anaokuluna gönderiyorum' projesi kapsamında, Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Gülçiçek Hatun Anaokulu işbirliği ile 40 öğrencinin katılımıyla satranç kursları açıldı. Kurslarda önce öğrenciler satranç öğrendi ardından da çocuklar ailelerine satranç öğretti. Açılan kursu ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrencilerle ve velilerle sohbet etti.

Öğrenci velisi Özlem Duman, "Çocuklarımızı satranç kursuna gönderiyoruz. Satranç öğreniyorlar. Biz de onlarla beraber öğreniyoruz." derken bir diğer veli Şennur Kuru, "Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu satranç kursuna çocuklarımızla beraber geliyoruz. Hem çocuklarımız öğreniyor, hem biz öğreniyoruz. Çocuklarımızı telefon, tablet, bilgisayar gibi sanal ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Biraz sosyal faaliyetlerde bulunmaları daha iyi oluyor. Evde canları sıkılmıyor. Çocuklarımızın velileriyle birlikte bir şeyler yapmaları hoşlarına gidiyor. Bu çalışmayı başlatmasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Sayın valimizin talimatlarıyla bu sene MANEP 2023 adı altında projeler başlatıldı. Bu projelerden bir tanesi de 'Çocuğumu seviyorum anaokuluna gönderiyorum' Projesi. Bu projenin temel amacı Manisa genelindeki okul çağındaki çocukların anaokuluna devamını sağlamak. Bu projede Alaşehir olarak Manisa ortalamasının üzerindeyiz. Yüzde 80 devam oranımız var. Ama bizim nihai hedefimiz bütün Alaşehir'deki öğrencilerin tamamını anaokuluna gönderebilmek. Anaokuluna gitmesini temin etmek. Bugün bu proje kapsamında Gül Çiçek Hatun Anaokulunda açılmış olan satranç kursunu ziyaret ettik. Bu kursumuza 40 öğrencimiz velileriyle birlikte devam ediyorlar. Yapmak istediğimiz sadece çocuklarımıza, satranç öğretmek değil, ayrıca satrancın bir kültür olduğunu, satrancın aile hayatı içerisine girmesini sağlamak. Bunu da yapabilmek için tabii ki annelere satranç oynamasını öğretmemiz gerekiyor. Bu projenin başarılı olacağına inanıyorum. Arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. İnşallah başarılı bir şekilde bu proje nihayetlenecek. Bu proje diğer okullarımızda da aynı şekilde devam edecek" dedi.