Verdiği sözü tuttu, şampiyona dana hediye etti

kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda şampiyon olması halinde kendisine bir adet dana hediye edeceğinin sözünü veren Kalınharman Mahallesi eski muhtarı çiftçi Adem Yüce, şampiyon olan güreşçi Beytullah Sarı'ya verdiği sözü tutarak dana hediye etti.

kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda mücadele eden Beytullah Sarı, 196 pehlivan arasından şampiyon oldu. 14 yaşındaki Kulalı güreşçi Beytullah Sarı'ya destek vererek kendi boyunda şampiyon olması halinde kendisine bir adet dana hediye edeceğinin sözünü veren Kalınharman Mahallesi eski muhtarı çiftçi Adem Yüce, verdiği sözü tutarak şampiyon güreşçiye dana hediye etti. Güreşlerin tamamlanmasının ardından memleketine gelen güreşçi Beytullah Sarı, babası Bekir Sarı ve Pamukkale Belediyesi güreş antrenörü Yusuf Alver'i çiftçilik yaptığı Kalınharman Mahallesi'nde ağırlayan eski muhtar Yüce, genç güreşçinin elde ettiği büyük başarıdan dolayı tebrik ederek verdiği sözü tuttu ve kendisinin büyütüp beslediği bir adet danayı hediye etti.