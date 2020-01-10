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Veremsiz bir Türkiye için insandan akciğer yaptılar

5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Veren Eğitimi ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa’da ‘Veremsiz bir Türkiye’ sloganıyla insandan akciğer yapıldı.

5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Veren Eğitimi ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da ‘Veremsiz bir Türkiye' sloganıyla insandan akciğer yapıldı. 200'e yakın insandan oluşan akciğer figürü ile verem hastalığına dikkat çekildi.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Verem Savaş Dispanseri ve İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup tarafından verem hastalığına dikkat çekmek için akciğer figürü oluşturuldu. Ellerinde kırmızı balonlarla belirlenen alanda insan akciğeri oluşturan grup vatandaşlar tarafından da dikkatle izlendi.


Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün veremin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtti.


Programa Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

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