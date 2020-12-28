Vergi borçlarını yapılandırmada son 3 gün

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen Turgutlulular, 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar Turgutlu Belediyesi Emlak ve Gelir Servisine müracaatta bulunabilecek.

Turgutlu Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı kanunun vergi affı düzenlemeleri kapsamında Emlak ve Çevre Temizlik Vergi borçları ile diğer vergi borçlarını yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Peşin ödemelerde yüzde 90 faiz indirimi ile birlikte 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme fırsatının sunulduğu yapılandırmalara başvuru 31 Aralık 2020 Perşembe günü sona erecek.

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar Turgutlu Belediyesi Emlak ve Gelir Servisi üzerinden 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.