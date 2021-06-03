Vestel beyaz eşya çalışanlarından Manisa İl Halk Kütüphanesine kitap bağışı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Vestel Beyaz Eşya A.Ş. fabrikasında çalışan personeller tarafından toplanan 500 kitap, düzenlenen etkinlikte Manisa İl Halk Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nin kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını hedefleyen projesi kapsamında, Vestel Beyaz Eşya A.Ş. tarafından bağışlanan kitapların Manisa'nın çeşitli köylerine dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı.

Manisa Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat, Manisa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayşin Kibrit, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Volkan Akan ve ekibinin katılımı ile gerçekleştirilen kitap bağışı etkinliği ile kitap bağışlamak isteyenler için bir farkındalık oluşturulması da hedeflendi.

Manisa'da yaklaşık 19 bin kişiye istihdam sağlayan Vestel'de başlatılan kitap toplama kampanyasının devamlılığının geleceği açıklaması yapıldı.