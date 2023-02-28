Vestel desteğiyle Aconcagua zirvesine ekspedisyon tırmanışı

Manisa'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu ve İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, Türkiye'den başta Tunç Fındık olmak üzere 9 kişinin yer aldığı Arjantin'de bulunan 6 bin 962 metre yüksekliğindeki Güney Amerika'nın en yüksek dağı Aconcagua ekspedisyonuna katıldı.

İbrahim Gürlekci, 31 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında katılım sağladığı 6 bin 962 metre yüksekliğindeki Aconcagua tırmanış faaliyetinde sırasıyla; 3bin 390 metre yüksekliğindeki Confluencia, 4 bin 300 metre yüksekliğindeki Plaza de Mulas, 5 bin 50 metre yüksekliğindeki Plaza Canada, 5 bin 550 metre yüksekliğindeki Nido de Condores ve son olarak 6 bin metre yüksekliğinde bulunan Plaza Colera kampına tırmanan ekip, 16 Şubat zirve tırmanış sabahı olumsuz hava şartları nedeniyle devam etmeme kararı aldı. Ekip, aynı gün Plaza Colera'dan ayrıldı. Ayrıca Gürlekci, ekspedisyon faaliyetinde 5 bin 100 metre yüksekliğindeki Mt. Bonete Dağına aklimatizasyon tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladı.

İbrahim Gürlekci, Vestel Şirketler Grubu'na desteğinden dolayı teşekkür ederek, şirket genelinde doğa ve dağcılık sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirtti.