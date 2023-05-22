Vestel personelinden 19 Mayıs büyük Demirkazık tırmanışı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel'de çalışan İbrahim Gürlekci, Niğde Aladağlar bölgesinde yer alan 3 bin 757 metrelik Büyük Demirkazık Dağı'na tırmandı.

Kar-buz ve kayada teknik tırmanış etapları içeren Hodgkin - Peck kulvarını kullanarak toplamda 9 sporcunun katıldığı Summit Turkey Expeditions ile zirve alpin tırmanışı gerçekleştirdi. Sporcular arasında yer alan Vestel personeli İbrahim Gürlekci de zirve tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladı.

Gürlekci, iş hayatındaki gibi güçlü bir ekip ve takım ruhunun ön planda tutulduğu, yüksek disiplin gerektiren ve kendine özgü ilkeleri olan dağcılık sporunun alpinizm ve ekspedisyon branşlarında Vestel sponsorluğuyla ulusal ve uluslararası tırmanışlarda Türkiye'yi ve Vestel'i temsil etme hedefinde olduğunu kaydetti.