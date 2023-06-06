Vestel personelinden 2 gün üst üste 2 derece

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel çalışanı ve bisiklet sporcusu Nasuh Yılmazdağ 2 gün üst üste katıldığı iki önemli yarışta birincilik ve üçüncülük alarak dikkat çekti.

Vestel çalışanı bisiklet sporcusu Nasuh Yılmazdağ, ilk olarak 3 Haziran Cumartesi günü İstanbul Corparates Games'de dağ bisikleti erkekler kategorisinde 20K 222 metre tırmanış ile yarışı 36 dakikada tamamlayıp genel klasmanda 1. oldu. İstanbul Corparates Games sonrası ise 4 Haziran günü İzmir'de Uci Mtb Cup'da dinlenme fırsatı bulmadan tekrar yarışıp 4.8 kilometre parkurda 3 tur atıp toplamda 571 metre tırmanış yaparak 3. oldu.

Yılmazdağ, "İş hayatımızdaki gibi güçlü, bireysel dayanıklılığın ön planda olduğu, pes etmeden savaşmak çok önrmli. Yüksek disiplin ve cesaret gerektiren yüzde 20 eğim üzeri tırmanış ve inişlerden oluşan engebeli arazide yarışmanın zorluklarıyla mücadele edebildiğinde iş hayatının zorluklarının üstesinden daha sabırlı, anlayışlı ve yapıcı bir şekilde gelebiliyorsunuz. Dağ bisikleti ve yol bisikleti branşında Vestel sponsorluğuyla ulusal ve uluslararası yarışlarda Türkiye'yi ve Vestel'i temsil etme hedefindeyim." dedi.