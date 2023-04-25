Vestel personelinden Türkiye'nin beşinci büyük zirvesine on ikinci tırmanış

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan ve Manisa'da faaliyetlerine devam eden Vestel'de çalışan İbrahim Gürlekci, 22-23 Nisan tarihlerinde 3 bin 917 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek beşinci, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan Erciyes'e tırmandı.

Vestel'de çalışan İbrahim Gürlekci, 22-23 Nisan tarihlerinde Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kayseri İl Temsilciliği'nin düzenlediği 3 bin 917 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek beşinci, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan Erciyes'e tırmandı. İlk Erciyes tırmanışını 29 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştiren Gürlekci, Erciyes'e toplamda 12 kez başarılı tırmanış elde etti.

Hedef Himalayalar'daki Imja Tse

Gürlekci, 2022 yılında ulusal ve uluslararası toplamda 18 tırmanış faaliyeti gerçekleştirildiğini ve 2023 yılında uluslararası kasım ayında planlanan Himalayalar'daki 6 bin 160 metre olan Imja Tse tırmanışına katılarak Türkiye'yi ve Vestel'i temsil etme hedefinde olduğunu kaydetti.