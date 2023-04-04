Vestel ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'den kadına şiddete karşı iş birliği

Vestel, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) yaygınlaştırılması konusunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliğine giderek, kadın çalışanlarının toplumdaki güvenliklerine dikkat çekti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ile kadın istihdamını güçlendiren uygulamalara imza atan, kadın sporunu destekleyen Vestel, kadın çalışanlarının güvenliği konusunda da önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket bu kapsamda, insan kaynakları departmanı liderliğinde KADES uygulaması hakkında kadın çalışanlarını SMS ile bilgilendirdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de bu tanıtımda hazır bulundu.

“Kadına El Kalkamaz”

Avrupa'nın en büyük fabrikalarında Vestel City'de gerçekleşen KADES tanıtımında fabrika çalışanları “Kadına El Kalkamaz” broşürleriyle destekte bulundu. Sadece kadınların değil erkek çalışanların da bilgilendirildiği toplantıda KADES uygulaması detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kadınların acil durumlarda yardım çağırmalarını kolaylaştıran KADES uygulaması, akıllı telefonlara indirilebiliyor. Uygulamada yer alan acil butonuna basılması halinde, polis ekiplerine anında konum bilgisi gönderilirken ve kadının yardıma ihtiyacı olduğunu bildiriliyor.