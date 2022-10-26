Virajı alamayan araç önce eve ardından direğe çarptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde virajı alamayan bir otomobil karşı şeride geçip yol kenarındaki tek katlı bir eve ardından da yan dönerek kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle panik yaşayan ev sakinleri ve mahalle halkı ise çok sık yaşanan kazalara artık bir çözüm bulunmasını istedi.

Daha önce çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği Manisa'nın Yunusemre ilçesi Menemen Caddesi ile 75. Yıl Bulvarını birbirine bağlayan kavşakta Muradiye istikametinden gelen Emel C. (32) idaresindeki 34 BSR 38 plakalı otomobil, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce karşı şeride geçip ardından tek katlı bir eve ve elektrik direğine çarparak yan döndü. Otomobilde ve evde hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sırasında ailesiyle birlikte evlerinde oturan ve büyük bir gürültüyle panik yaşayan ev sahibi Mehmet Nuri Karaarslan (45), çok sık yaşanan kazalardan dolayı artık evlerinde rahat bir şekilde oturamadıklarını anlattı.

Mahalle sakinlerinden Şakir Akdeniz, "Bu yolun bir an önce çevre yoluna bağlanması lazım. Sürekli ölümlü kaza oluyor. Geçen 3 kişi öldü burada. Burası okul yolu. Saat 12.00'da burası çoluk çocuk doluyor. Burası yol değildi sonradan yol oldu. Biz yetkililerden bu yolun bağlantısının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ceylan Aslanboğa ise şunları söyledi: "Burada insanlar mağdur durumda. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Burada o kadar çok hız yapılıyor ki sanki uçak pisti. Keskin virajı göremeyince de evlere giriyorlar. Önlem alınmalı."