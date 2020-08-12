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Virajı alamayan otomobil dere yatağına düştü: 1 ölü

Akhisar-Sındırgı karayolu 20.

kilometresinde virajı alamayan bir otomobil dere yatağına düştü. Ters dönen araçta sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre 10 Ağustos Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesi istikametinden Manisa'nın Akhisar ilçesi istikametine seyir halinde olan 45 AAD 961 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün Başlamış Mahallesi Asarboğazı mevkisinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlanarak düştü. Yol üzerinde aracı fark eden vatandaşlar olayı Jandarma güvenlik güçlerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler sürücü Mehmet Coşgun'un (36) cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın ardından yapılan incelemelerin ardından Mehmet Coşgun otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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