Vücuduna sardığı esrarı 'Vicdan' buldu

Manisa'da şehirler arası yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun üzerinde 350 gram esrar yakalandı. Şahsın vücuduna streç bantla sardığı esrarı dedektör köpek tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde uygulama yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otobüste dedektör köpek 'Vicdan' ile birlikte arama gerçekleştirdi. Arama sırasında 'Vicdan', yolcu M.Ö.'ye karşı tepki göstermesi sonrası, yolcunun üzerinde arama yapıldı. M.Ö.'nün vücudunda karın çevresinde streç filmle sarılmış halde 350 gram toz esrar ele geçirildi.

M.Ö. isimli zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.