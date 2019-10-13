Wushu sporcuları Mehmetçik için Fetih Suresi okudu

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manisa Diyanet Gençlik Spor kulüplerinin Wushu sporcuları, antrenman öncesi Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okudu, dualar etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manisa Diyanet Gençlik Spor kulüplerinin Wushu sporcuları, antrenman öncesi Fetih Suresi okudu. Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü wushu eğitmeni Yusuf Çetinkaya öncülüğünde salona Kur'an-ı Kerim getiren sporcular, okudukları Fetih Suresinin ardından, Şehzadeler ilçesi Muradiye Cami İmamı Murat Emgener tarafından yapılan duaya eşlik etti. Türk Bayrağı açan sporcular daha sonra antrenmanına devam etti.