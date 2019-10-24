İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı firma temsilcileri MAYFU için Manisa'da

Manisa’da ayakkabı üretimi yapan firmalarla sektör temsilcilerini bir araya getiren Manisa 6.

Manisa'da ayakkabı üretimi yapan firmalarla sektör temsilcilerini bir araya getiren Manisa 6. Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ağırlıyor. İspanya, Ukrayna, Makedonya, İsrail ve Yunanistan'dan gelen firma temsilcileri, ayakkabı fuarını ziyaret ederek üreticilerden ayakkabılar ve sektör hakkında bilgi aldı.


Türkiye'nin en önemli deri ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.


Türkiye geneli Manisa'nın önde gelen 35 firmasının katıldığı fuarda birbirinden farklı modeller sergileniyor.


İspanya, Ukrayna, Makedonya, İsrail ve Yunanistan'dan gelen firma temsilcileri, ayakkabı fuarını ziyaret ederek üreticilerden ayakkabılar ve sektör hakkında bilgi aldı.


Manisa Ayakkabıcılar Odası ile SNS Fuarcılık'ın organize ettiği fuarı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ege İhracatçılar Derneği destekliyor.


26 Ekim'e kadar devam edecek fuar, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. Ayakkabı sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarı sadece sektör temsilcileri gezebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.