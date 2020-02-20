Yabancı öğrenciler Türk el sanatlarını öğrendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 farklı ülkeden 30 öğretmen ve öğrenci Erasmus projesi kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel yapısını yerinde inceleme çalışması yapıyor. 4 ülkenin öğrencileri ve Türk öğrenciler naht, çini, takı tasarım, hediyelik eşya ve ebru işleme stantlarında birlikte el sanatları çalışması yaptı.

'Okullarda şiddet ve zorbalığa karşı hoşgörü ve saygıyı güçlendirme' isimli KA229 projesi hazırlayan Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, “Erasmus+kapsamında Avrupa komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı projede yer alan Polonya, Makedonya, İspanya ve Romanya'dan 30 ziyaretçi 1 hafta boyunca Demirci'de eğitim çalışması yapacak.

Okulun çok amaçlı salonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yabancı öğretmen ve öğrencilere gösterilmesi ve öğretilmesi amacıyla naht, çini, takı tasarım, hediyelik eşya ve ebru işleme stantları kuruldu. 4 ülkenin öğrencileri ve Türk öğrenciler birlikte el sanatları çalışmasını yaptı. Proje çerçevesinde tarihi yapıları da inceleyen heyet, ilçenin en eski camileri arasında yer alan Söylemiş Camini ziyaret etti. İmam ve müezzinler tarafından ezan ve sura okunarak tercümeleri yapıldı. El halıcılığı ve makine halıcılığını da yerinde görmek amacıyla halı dokuma atölyeleri ve fabrikaları ziyaret eden öğrenciler halı dokuma ile ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerin ziyaretlerinde vatandaşlarla ve esnaflarla iletişimini Necip Fazıl Kısakürek Anadolu lisesindeki 5 İngilizce öğretmeni tarafından yapılıyor. Romanyalı öğrenci İrimia Raul Edvard yaptığı açıklama da, "Romanya'da spor okulunda okuyorum. Daha önce hiç Türkiye'yi ziyaret etmedim. Türkiye'deki ve ziyaret ettiğim ilçedeki insanlar çok iyi ve çok sıcak kanlı. Öğrendiğimiz şeyler çok zor değil. Hızlı bir şekilde kaptım. Bunları yapmak, üretmek güzel. Türkçe konuşmak istiyorum, deneyeceğim." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Yıldız ise yaptığı açıklamada, "Romanya, İspanya, Polonya ve Makedonya'dan 30 öğretmen ve öğrenciyi ilçemizde ağırlıyoruz. Projemiz Erasmus kapsamında yapılmakta. Öğrencilerimiz yurt dışından gelen misafirlerimize ilçemizdeki el sanatlarını, tarihini ve kültürünü öğretiyor. 2 yıl süreli ve 30 bin Euro destekli olan projemiz kapsamında Mayıs ve Kasım aylarında bizim öğrencilerimiz de bu ülkeleri ziyaret edecek." dedi.