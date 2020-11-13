Yağbastı'nın üstyapısı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Kula'ya bağlı Yağbastı Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da Yağbastı Mahalle Muhtarı Erdoğan Gökdemir ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisalıların daha rahat bir yaşam sürebilmesi için birçok mahallenin çehresini değiştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya bağlı Yağbastı Mahallesi'nde de üst yapı çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Yağbastı'ya yaklaşık 12 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşemesi yapılacak. Kula'ya ziyarette bulunan Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da çalışmaları yerinde inceledi. Daire Başkanı Uğur Topkaya'ya incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve Yağbastı Mahalle Muhtarı Erdoğan Gökdemir eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların son durumu hakkında Muhtar Erdoğan Gökdemir'e bilgiler aktardı. Çalışmaların yüzde 50'sinin tamamlandığını ifade eden Daire Başkanı Uğur Topkaya, mahallede 12 bin 500 metrekare parke taşı çalışması yapılacağını dile getirdi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Mahalle Muhtarı Erdoğan Gökdemir, Başkan Ergün'e teşekkür etti. Muhtar Gökdemir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Cengiz Ergün ve burada emeği geçen Daire Başkanlarıma, Müdürlerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.