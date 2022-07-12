Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün'ün annesi merhume Ayser Yağcıbaşı için lokma hayrı düzenlendi.

Merhume Ayser Yağcıbaşı'nın evi önünde ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ve aile fertleri, Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Daire Başkanları katıldı.

Merhume Ayser Yağcıbaşı, lokma hayrında yapılan dualarla bir kez daha anıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşlara lokma ikramında bulunurken, vatandaşlar da Başkan Ergün ve ailesine başsağlığı diledi.