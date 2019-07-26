Yağızcan Akyürek yuvaya geri döndü

2011 yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altyapısında yetişen ve daha sonra sırasıyla Manisaspor ve Utaş Uşakspor formalarını giyen kaleci Yağızcan Akyürek, futbola başladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 8 yıl aradan sonra geri döndü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2011 yılında altyapıdan yetişen 1998 doğumlu genç eldiven Yağızcan Akyürek'i renklerine bağladı. Son olarak TFF 2. Lig Takımlarından Utaş Uşakspor'un başarısı için ter döken Yağızcan Akyürek, 8 yıl aradan sonra yeniden yuvaya dönüş yaptı. Genç eldiven bugün takımın kamp yaptığı Afyonkarahisar'da kendisini 2 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yapan imzayı attı. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO'su Levent Devrim, “2011 yılında gözünü Manisa Büyükşehir Belediyespor'da açan Yağızcan Akyürek'in bu kez takımına profesyonel olarak dönmesi bizleri de çok heyecanlandırdı. Yağızcan Akyürek, genç ve gelecek vadeden bir isim. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Her mevkide olduğu gibi kalemizde de yeni sezonda büyük bir rekabet yaşanacak” diye konuştu.

“Yuvama geri döndüğüm için çok heyecanlıyım”

Manisa Büyükşehir Belediyespor'la 2 yıllık sözleşmeye imza atan Yağızcan Akyürek ise şunları söyledi: “2011 yılında yaşadığım heyecanı bugün de yine aynı şekilde yaşıyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısında 2011 yılında kalecilik kariyerime başlamıştım. Yeniden yuvaya döndüğüm için çok mutlu ve heyecanlıyım. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için elimden geleni yapacağım.”