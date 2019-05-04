Yağmur duasının yerine bolluk bereket duası

Kurak geçen zamanlarda yağmur duası, yağmurlu geçen senelerde de bolluk bereket duasının yapıldığı geleneksel Olcak Dede buluşmasında bu sene 37 küçükbaş hayvan kesilerek yüzlerce kişilik yemekler hazırlandı. Sabahın erken saatlerinde yola koyulan çiftçiler yanlarında getirdikleri yiyecekleri biraraya getirdiler. Toplanan çiftçiler bu yıl 37 küçükbaş hayvan kurban ederek etlerini kazanlara doldurup yemekler hazırladı. Öğle namazının ardından İmam Mesut Ciniz tarafından çiftçilerle birlikte yağmur duası ve bolluk ve bereket duası edildi.

Öğle namazından sonra kurulan sofralara hazırlanan yemekler dağıtılarak birlikte yenildi. Dindarlı Mahallesi Eski Muhtarı Yahya Birgili, Olcak Dede geleneğinin 150 yıla aşkın olduğunu belirterek, "Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü çiftçiler Olcak Dede'de buluşurlar. Çiftçiler maddi durumlarına göre katkılarda bulunur. Öğle namazın ardından yağmur yağdığı yıllarda bolluk bereket duası, yağmadığı yıllarda da yağmur duası yaparız. Bu gelenek haline geldi. Atalarımızdan bu yana devam ettirmekteyiz." dedi.