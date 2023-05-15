Yağmur suyu ızgaralarından kamyonlarca çöp çıkarıldı

İdare yetkilileri. vatandaşları kanalizasyon hatlarına ve yağmur suyu ızgaralarına çöp atmamaları konusunda uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaralarının temizliğine devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Turgutlu yolu üzerinde bulunan kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaraları temizlendi. Ekipler tarafından kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıklar temizlenerek, su birikintilerine karşı önlem alındı. MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarını da periyodik olarak sürdürürken, kamyonlar dolusu çöple karşılaşan idare yetkilileri vatandaşları kanalizasyon hatlarına ve yağmur suyu ızgaralarına çöp atmamaları konusunda uyardı.

“Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürüyor”

Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yağışlı havalarda taşkınların önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde çalışmalarımız periyodik olarak devam ediyor. Ekiplerimiz Turgut Özal Mahallesi Turgutlu yolu üzerinde bulunan kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızdan isteğimiz hatları ve yağmur suyu ızgaralarını çöplük olarak kullanmamalarıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları adına temizlik çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.