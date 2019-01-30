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Yakayı ele veren sigara hırsızları tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 154 paket sigara 4 şişe şarap çalan hırsızlar, polis tarafından yakalanırken, 2 zanlı da tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 154 paket sigara 4 şişe şarap çalan hırsızlar, polis tarafından yakalanırken, 2 zanlı da tutuklandı.


Olay, dün gece saat 00.40 sularında Akarca Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 2 No'lu Sokak'ta meydana geldi. E.P. (23) A.B. (21) isimli 2 şahıs bir iş yerinin kepenklerini kırarak, çaldıkları sigara ve şarap şişeleriyle olay yerinden uzaklaşırken devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ellerinde poşetlerle kaçmaya çalışan zanlılardan şüphelenen polis ekipleri, hırsızları suç aletleriyle birlikte yakaladı. İş yerinden 154 paket sigara ve 4 şişe şarap çaldıkları belirlenen hırsızlar, Alaşehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi.

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