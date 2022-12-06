Yanan evinde hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yangın dün akşam saat: 21.00 sıralarında Sarıgöl ilçesinin Siteler Mahallesi Sudeposu Sokakta bulunan müstakil bir evde çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde yalnız olduğu tespit edilen 66 yaşındaki Adil Eşsiz'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sırasında Adil Eşsiz'in eşinin Alaşehir ilçesinde zeytinyağı çıkarmak için sıra beklediği ve yangını öğrenir öğrenmez yakınları tarafından evlerine getirilerek acı haberi aldığı öğrenildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürdürüyor.