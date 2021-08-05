Yanan ocakta unutulan plastik tabak evi yaktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangının yanan ocakta unutulan bir plastik tabak yüzünden çıktığı öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi İstasyon Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında saat 13.00 sıralarında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, diğer dairelere sıçramasını önledi.

Daire sahibi olan İ.A ve eşi M.A.'nın Denizli'ye hastaneye gitmek üzere evden ayrılmasının hemen ardından daireden dumanlar çıktığını gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri evin mutfağında başlayıp, tamamına yayılan yangını kısa sürede söndürerek diğer dairelere sıçramasını önledi. Yaşlı çiftin evden çıkmadan ocağı açık unuttuğu ve ocağın üzerine bulunan plastik tabağın alev alarak bütün evi sardığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.