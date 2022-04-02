Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü

Yükselen duman karayolunun üzerini de kaplarken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmir-İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında bulunan sazlık alanlarda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Boyu 3 metreyi bulan alevlerden yükselen dumanlar ise İzmir-İstanbul Karayolunu kapladı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yangın, rüzgârın kuvvetli etkisine rağmen itfaiye ekipleri tarafından benzin istasyonuna ulaşamadan kontrol altına alınarak söndürüldü.