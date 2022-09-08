İhlas Haber Ajansı

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Yangın bölgesine Kızılay'dan destek

Manisa’nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangını sonrası bölgeye hareket eden Türk Kızılayı Manisa Şubesi gece boyunca hem yangın ekiplerine hem de mahalleli vatandaşlara çorba, çay, su, simit ve ayran dağıtarak destek verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangını sonrası bölgeye hareket eden Türk Kızılayı Manisa Şubesi gece boyunca hem yangın ekiplerine hem de mahalleli vatandaşlara çorba, çay, su, simit ve ayran dağıtarak destek verdi.


Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangını hem ağaçları hem doğal yaşamı hem de bölgedeki vatandaşları olumsuz etkiledi. Yangının başladığı ilk saatlerde hazırlıklarını yaparak bölgeye giden Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekipleri tarafından gece boyunca çorba, çay, şu, simit ve ayran dağıtıldı. Kızılay ekipleri hem vatandaşlara hem de orman ekiplerine desteklerini sabah saatlerine kadar sürdürdü.

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