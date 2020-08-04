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Yangın mağduru üreticilere büyükşehir desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz’da başlayan ve söndürülmesi için tüm ekipler tarafından yoğun çaba harcanan orman yangınından mağdur olan üreticilerin imdadına koştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz'da başlayan ve söndürülmesi için tüm ekipler tarafından yoğun çaba harcanan orman yangınından mağdur olan üreticilerin imdadına koştu. Büyükşehir Belediyesi, yangından tahliye edilen hayvanlara yem desteğinde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz tarihinde başlayan ve söndürülmesi konusunda yoğun çaba harcanan orman yangınında bölgeden ayrılmadı. Vatandaşların ve hayvanların tahliyesinde, orman ekiplerine ihtiyaç duydukları su ve malzeme desteğinde bulunarak milli varlıkların kurtarılmasına destek sağlandı. Yangın bölgesinden ayrılmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ahmetli ve Hacıköseli Mahallesi'nde yem deposu yanan çiftçilere 3 ton yonca, ek olarak yangın bölgesinden tahliye edilerek Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki bir işletmeye yerleştirilen hayvanlar için de 500 kilogram yem ve 1 ton yonca tedarik ederek bölgeye gönderdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yardım ve destek çalışmaları vatandaşların ihtiyaçlarına göre imkanlar dahilinde devam edeceği bildirildi. Her zaman vatandaşların ve üreticilerin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, imkanlarını seferber ederek hem vatandaşların hem de üreticilerin can ve mallarının korunmasına yönelik çalışmalarını hızla yürütmeye devam ediyor.

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