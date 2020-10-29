Yangın romanı okuyucularıyla buluştu

Milli mücadele döneminde Manisa'nın Gördes ilçesinin kurtuluşunda verilen mücadeleyi anlatan, Tarihçi Yazar Kazım Germiyanoğlu tarafından yazılan ‘Yangın' adlı belgesel roman düzenlenen imza gününde ücretsiz olarak dağıtıldı. Romanda adı geçen kahramanlardan Parti Pehlivan Ağa'nın torunu Mehmet Baskak da imza törenine katılarak kitap imzalattı.

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında imza günü düzenlendi. Tarihçi-Yazar Kazım Germiyanoğlu tarafından kaleme alınan, Gördes'in milli mücadele destanını anlatan ‘Yangın' isimli belgesel roman, okuyucularıyla buluştu. Gördes Belediyesi tarafından basılan roman, Arı Kitabevinde okuyuculara ücretsiz olarak dağıtıldı. Romanda adı geçen kahramanlardan Parti Pehlivan Ağa'nın torunu Mehmet Baskak da imza törenine katılarak kitap imzalattı.

Romanı yazan Germiyanoğlu, her okuyucusu için kitabı imzalayıp hatıra fotoğrafı çekildi. Yangın adlı belgesel romanında, 1919-1922 yılları arasında Gördes'te yaşanan olayları ve verilen çetin mücadeleyi anlattığını dile getiren Germiyanoğlu, "Kırk yıllık bir hayalin ve on yıllık bir emeğin ürünü olan bu kitabın, bir roman olmanın ötesinde bugünkü nesilleri uyandıracak hatta şahlandıracak bir ilham kaynağı olma görevini yerine getirmesini en içten arzu ve dileklerimle istiyorum. En aziz varlıkları olan canlarını bizim için feda ederek bizlere tertemiz bir vatan bırakan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum, nur içinde yatsınlar. Başta Gördes Belediyesi olmak üzere kitabın basımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.