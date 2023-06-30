Manisa'nın Akhisar ilçesi Medar Mahallesinde, yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye aracı kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akhisar İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye aracı Akhisar'ın Medar Mahallesinde meydana gelen bir yangına müdahale etmek için yola çıktı. Akhisar-Soma kavşağında virajı alamaya itfaiye aracı yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında itfaiye aracında bulunan 2 itfaiye personel hafif şekilde yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisine başlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.