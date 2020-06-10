İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında 60 dekar buğday ekili tarla kül oldu

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili tarla küle döndü.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili tarla küle döndü. İtfaiye ekipleri ve köylülerin katıldığı söndürme çalışmasında yangın güçlükle kontrol altına alınırken yüzlerce dönüm buğday tarlasının tamamen kül olmasının önüne geçildi.


Yangın, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Selendi'ye bağlı Beypınar Mahallesi Uzunağalar mevkisindeki Şerafettin Ateş'e ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte köylüler de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınan yangında 60 dönümlük buğday tarlası küle dönerken, yüzlerce dönüm tarla da yanmaktan son anda kurtarıldı.


Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.