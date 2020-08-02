Yangında arazöz devrildi: 1 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli hattında çıkan orman yangınında çalışmalarda yer alan bir arazöz devrildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Ahmetli ilçesi ormanlık alanında etkili olan orman yangını sırasında çalışmalarda yer alan Gördes İlçe Orman Şefliğine ait arazöz zorlu arazide devrildi. Kazada Ahmet G. isimli çalışan hafif şekilde yaralandı ve ayakta tedavi edildi.