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Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre yangın, 13 Eylül Mahallesi M. Şeren Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle ev bir anda alevler içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Soma itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evin ikinci katında mahsur kalan Serap A. ile Mustafa A. itfaiyenin balkona uzattığı merdivenle kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülürken, evde büyük maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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